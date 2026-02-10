Czym jest Lubuskie Trójmiasto?

Lubuskie Trójmiasto to porozumienie samorządowe, którego początki siegają 2004 roku. Właśnie wtedy 7 kwietnia 2004 roku zostało podpisane porozumienie współpracy między trzema miastami - Zieloną Górą, Nową Solą i Sulechowem. 6 czerwca 2008 postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto zostało natomiast wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

W 2020 roku nastąpił moment zmian - rozszerzono porozumienie samorządowe i dołączyły do niego nowe jednostki. Obok miast założycielskich Nowej Soli, Sulechowa i Zielonej Góry chęć przystąpienia do Lubuskiego Trójmiasta wyrazili włodarze samorządów:

Czerwieńsk,

Nowogród Bobrzański,

Otyń,

Świdnica

Zabór.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Lubuskie Trójmiasto - miasta założycielskie

8

LT3 inspirowało się Trójmiastem?

Czy twórcy Lubuskiego Trójmiasta świadomie nawiązali do znanego modelu współpracy Gdańska, Gdyni i Sopotu, który w Polsce od lat kojarzy się z rozwojem, nowoczesnością i siłą regionu? Tego nie jesteśmy w stanie potwierdzić, lecz można tak spekulować. Warto jednak zauważyć, że miasta L3T nie tworzą zwartej aglomeracji, odległości między nimi są większe, a współpraca ma charakter funkcjonalny i strategiczny, a nie administracyjny.

Główne założenia Lubuskiego Trójmiasta to:

pozyskiwanie inwestorów,

rozwój infrastruktury transportowej,

wspólne projekty unijne,

promocja turystyki i walorów regionu,

zatrzymanie odpływu mieszkańców, zwłaszcza młodych.

Dzięki współpracy samorządy mają większą siłę negocjacyjną i łatwiejszy dostęp do funduszy zewnętrznych, w tym środków unijnych.

Trójmiasto bez morza, ale z ambicjami

Lubuskie Trójmiasto pokazuje, że współpraca samorządów nie wymaga dostępu do Bałtyku, by miała sens. Liczą się wspólne cele, konsekwencja i umiejętność budowania marki. To przykład, że nawet w mniej oczywistych lokalizacjach można stworzyć projekt, który realnie wpływa na rozwój całego regionu.

Więcej o jednym z serc L3T, czyli Zielonej Górze przeczytacie w naszym poprzednim artykule tutaj: Najpiękniejsze miasto w woj. lubuskim według AI. Tu odbywały się procesy o czary