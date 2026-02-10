Spis treści
Czym jest Lubuskie Trójmiasto?
Lubuskie Trójmiasto to porozumienie samorządowe, którego początki siegają 2004 roku. Właśnie wtedy 7 kwietnia 2004 roku zostało podpisane porozumienie współpracy między trzema miastami - Zieloną Górą, Nową Solą i Sulechowem. 6 czerwca 2008 postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto zostało natomiast wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
W 2020 roku nastąpił moment zmian - rozszerzono porozumienie samorządowe i dołączyły do niego nowe jednostki. Obok miast założycielskich Nowej Soli, Sulechowa i Zielonej Góry chęć przystąpienia do Lubuskiego Trójmiasta wyrazili włodarze samorządów:
- Czerwieńsk,
- Nowogród Bobrzański,
- Otyń,
- Świdnica
- Zabór.
Lubuskie Trójmiasto - miasta założycielskie
LT3 inspirowało się Trójmiastem?
Czy twórcy Lubuskiego Trójmiasta świadomie nawiązali do znanego modelu współpracy Gdańska, Gdyni i Sopotu, który w Polsce od lat kojarzy się z rozwojem, nowoczesnością i siłą regionu? Tego nie jesteśmy w stanie potwierdzić, lecz można tak spekulować. Warto jednak zauważyć, że miasta L3T nie tworzą zwartej aglomeracji, odległości między nimi są większe, a współpraca ma charakter funkcjonalny i strategiczny, a nie administracyjny.
Główne założenia Lubuskiego Trójmiasta to:
- pozyskiwanie inwestorów,
- rozwój infrastruktury transportowej,
- wspólne projekty unijne,
- promocja turystyki i walorów regionu,
- zatrzymanie odpływu mieszkańców, zwłaszcza młodych.
Dzięki współpracy samorządy mają większą siłę negocjacyjną i łatwiejszy dostęp do funduszy zewnętrznych, w tym środków unijnych.
Trójmiasto bez morza, ale z ambicjami
Lubuskie Trójmiasto pokazuje, że współpraca samorządów nie wymaga dostępu do Bałtyku, by miała sens. Liczą się wspólne cele, konsekwencja i umiejętność budowania marki. To przykład, że nawet w mniej oczywistych lokalizacjach można stworzyć projekt, który realnie wpływa na rozwój całego regionu.
