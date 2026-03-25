Zabytkowe piwnice otwarte dla zwiedzających

Zabytkowe piwnice znajdujące się przy jednej z kamienic przy ul. Mariackiej 5 w Zielonej Górze zostaną udostępnione mieszkańcom i turystom. Pomieszczenia, których historia sięga najprawdopodobniej XVII wieku, zostały uporządkowane i przygotowane do zwiedzania.

To kolejna inicjatywa, która ma wzbogacić ofertę turystyczną miasta i podkreślić jego winiarskie tradycje. Nowa przestrzeń ma przyciągnąć zarówno miłośników historii, jak i enoturystyki.

Zwiedzanie piwnic będzie możliwe podczas VI Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic, który odbędzie się w dniach od 1 do 3 maja.