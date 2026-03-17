Nielegalni migranci udawali studentów. Muszą natychmiast wyjechać z Polski

Fałszywi studenci w Świebodzinie

Do zatrzymań doszło 13 marca podczas działań wymierzonych w nielegalną migrację. Strażnicy graniczni skontrolowali dwa mieszkania w Świebodzinie. W środku zastali siedmiu obywateli Indii oraz jednego Nepalczyka, w wieku od 27 do 40 lat.

Żaden z nich nie posiadał dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce. Siedmiu próbowało ratować sytuację, okazując zaświadczenia o kontynuacji studiów na jednej z poznańskich uczelni. Problem w tym, że dokumenty były podrobione, a mężczyźni nigdy studentami nie byli.

Zarzuty i szybkie przyznanie się do winy

Cudzoziemcy usłyszeli zarzuty posługiwania się fałszywymi dokumentami. Nie próbowali zaprzeczać – przyznali się i dobrowolnie poddali karze. Sąd wymierzył im po 5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok.

Decyzja: 20 dni na opuszczenie Polski

Ponieważ wszyscy przebywali w Polsce nielegalnie, Straż Graniczna wszczęła postępowania administracyjne. Wydano decyzje zobowiązujące ich do powrotu do krajów pochodzenia. Mają na to 20 dni.

To jednak nie koniec konsekwencji. Każdy z zatrzymanych otrzymał zakaz ponownego wjazdu do Polski i całej strefy Schengen na dwa lata.

Straż Graniczna: kontrole będą kontynuowane

Służby zapowiadają dalsze działania wymierzone w osoby próbujące nadużywać przepisów migracyjnych. Jak podkreślają funkcjonariusze, fałszywe dokumenty to jedna z najczęściej stosowanych metod, by zalegalizować pobyt w Polsce.

