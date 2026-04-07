Obywatel Chin fotografował infrastrukturę kolejową. 48-latek został zatrzymany

Zatrzymanie w Kowalowie. Obywatel Chin fotografował tory

Do zdarzenia doszło 6 kwietnia w miejscowości Kowalów w powiecie słubickim. Uwagę jednego z mieszkańców przykuł mężczyzna w średnim wieku, który z dużym zainteresowaniem fotografował elementy infrastruktury kolejowej. Zaniepokojony obywatel natychmiast powiadomił policję, a podobne zgłoszenie trafiło do Straży Ochrony Kolei. Funkcjonariusze SOK szybko zlokalizowali i ujęli opisywaną osobę, którą okazał się 48-letni obywatel Chin. Policjanci zabezpieczyli jego telefony komórkowe, które teraz zostaną dokładnie zbadane przez specjalistów.

Policja bada sprawę pod kątem bezpieczeństwa państwa

Zatrzymany 48-latek trafił w ręce słubickich policjantów, którzy rozpoczęli z nim czynności procesowe. Ich celem jest szczegółowe wyjaśnienie motywów jego działania oraz ustalenie, w jakim celu wykonywał zdjęcia strategicznych obiektów. Służby traktują sprawę bardzo poważnie, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji międzynarodowej i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. O incydencie poinformowano prokuraturę oraz inne odpowiednie agencje państwowe, które wspólnie analizują zgromadzony materiał.

Akcja w Kowalowie to element policyjnej operacji TOR

Warto podkreślić, że działania służb w Kowalowie wpisują się w szerszy kontekst ogólnopolskiej operacji policyjnej o kryptonimie TOR. Została ona zarządzona przez Komendanta Głównego Policji i ma na celu ochronę kluczowej infrastruktury kolejowej w całym kraju. Na terenie województwa lubuskiego w akcji biorą udział policjanci, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wspólne patrole regularnie kontrolują stacje, bocznice, wiadukty oraz ważne węzły komunikacyjne, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo podróżnym i ciągłość transportu.

Policja apeluje. Twoja reakcja ma znaczenie

Policjanci podkreślają, że zatrzymanie 48-latka było możliwe dzięki wzorowej postawie obywatelskiej świadka zdarzenia. Służby przypominają, że każda informacja o nietypowym lub niepokojącym zachowaniu w pobliżu obiektów strategicznych jest niezwykle cenna. Jeśli cokolwiek wzbudzi nasze podejrzenia, należy niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112. Jak pokazuje przykład z Kowalowa, szybka reakcja społeczeństwa realnie przyczynia się do zwiększenia naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Źródło: Policja.pl

